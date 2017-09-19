Наркотики, оружие и крупные суммы денег обнаружены при обысках в Сороках

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам иофицеры Национального инспектората расследований задержали 12 человек. Мужчины привозили гашиш из Германии и продавали в Молдове и России, пишет protv.md.

Напомним, прокуроры провели 50 обысков в рамках дела оторговле людьми и незаконном обороте наркотиков. Серия обысков была проведена не только в Сороках, но также и в соседних населенных пунктах.