Наркотики, оружие и крупные суммы денег обнаружены при обысках в Сороках
В рамках обысков, которые прошли сегодня утром на севере страны, у подозреваемых были обнаружены пакеты с гашишем, оружие, большие суммы денег и мобильные телефоны.
В рамках обысков, которые прошли сегодня утром на севере страны, у подозреваемых были обнаружены пакеты с гашишем, оружие, большие суммы денег и мобильные телефоны.
Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам иофицеры Национального инспектората расследований задержали 12 человек. Мужчины привозили гашиш из Германии и продавали в Молдове и России, пишет protv.md.
Напомним, прокуроры провели 50 обысков в рамках дела оторговле людьми и незаконном обороте наркотиков. Серия обысков была проведена не только в Сороках, но также и в соседних населенных пунктах.