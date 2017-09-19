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13:06 (мск), источник: Actualitati.md

Наркотики, оружие и крупные суммы денег обнаружены при обысках в Сороках

В рамках обысков, которые прошли сегодня утром на севере страны, у подозреваемых были обнаружены пакеты с гашишем, оружие, большие суммы денег и мобильные телефоны.

Источник: Actualitati.md

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам иофицеры Национального инспектората расследований задержали 12 человек. Мужчины привозили гашиш из Германии и продавали в Молдове и России, пишет protv.md.

Напомним, прокуроры провели 50 обысков в рамках дела оторговле людьми и незаконном обороте наркотиков. Серия обысков была проведена не только в Сороках, но также и в соседних населенных пунктах.

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