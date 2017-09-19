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13:22 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Прикамье ВАЗ столкнулся с прицепом, водитель погиб

ПЕРМЬ, 19 сентября, ФедералПресс. Водитель «легковушки» в Прикамье погиб из-за отцепившегося прицепа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

«КамАЗ» с прицепом ехал по автодороге «Фоки — Уральское» в 11.45 в Чайковском районе. За рулем был 35-летний житель Удмуртии.

На третьем километре дороги у большегруза отцепился прицеп, выехал на встречную полосу. В него «влетел» ВАЗ-2172030. 50-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте.

По факту аварии начата проверка.

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