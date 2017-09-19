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13:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии служебный пес выследил похитителя газонокосилки

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Уфе служебный пес задержал похитителя газонокосилки.

В частном секторе Уфы полицейская немецкая овчарка по кличке «Эсферо Норд Шторм» или коротко «Федя», как зовут ее на службе, помогла задержать подозреваемого в совершении кражи из садового дома, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

53-летний уфимец обнаружил пропажу дорогостоящей газонокосилки на садовом участке. Садовод сразу же позвонил в полицию.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа Отдела полиции № 2, в составе которой был младший инспектор Центра кинологической службы Управления МВД России по городу Уфе Алексей Кагитин со своей служебно-розыскной собакой. Четвероногий полицейский взял след предполагаемого вора и отправился на поиски подозреваемого. Пройдя около 700 метров, пес указал полицейским на один из домиков, при осмотре которого стражи порядка заметили вскрытое окно. Вскоре выяснилось, что в доме затаился тот самый вор, который сутки назад совершил кражу. Похищенная газонокосилка тоже была при нем.

Теперь ранее судимому 35-летнему жителю Черниковки придется ответить за кражу по закону. А сыщик Федя за безупречно выполненное задание получил от своего напарника лакомство.

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