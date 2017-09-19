В Башкирии служебный пес выследил похитителя газонокосилки
УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Уфе служебный пес задержал похитителя газонокосилки.
УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Уфе служебный пес задержал похитителя газонокосилки.
В частном секторе Уфы полицейская немецкая овчарка по кличке «Эсферо Норд Шторм» или коротко «Федя», как зовут ее на службе, помогла задержать подозреваемого в совершении кражи из садового дома, сообщили в
53-летний уфимец обнаружил пропажу дорогостоящей газонокосилки на садовом участке. Садовод сразу же позвонил в полицию.
На место преступления выехала
Теперь ранее судимому 35-летнему жителю Черниковки придется ответить за кражу по закону. А сыщик Федя за безупречно выполненное задание получил от своего напарника лакомство.