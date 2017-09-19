В Челнах после смерти 54-летнего мужчины в отделе полиции начата служебная проверка
(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Челнинском отделе полиции «Электротехнический» ночью умер 54-летний задержанный, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Челнинском отделе полиции «Электротехнический» ночью умер 54-летний задержанный, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне вечером в полицию доставили пьяного мужчину. Полицейские обнаружили его на одной из остановок города. Мужчина не жаловался на здоровье и большую часть времени спал. В отношении задержанного был составлен административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Несколько раз в течение ночи полицейские проверяли мужчину, однако с ним все было в порядке.
Утром сотрудники полиции обнаружили, что мужчина мертв. По данному факту проводится служебная проверка.