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12:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах после смерти 54-летнего мужчины в отделе полиции начата служебная проверка

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Челнинском отделе полиции «Электротехнический» ночью умер 54-летний задержанный, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Накануне вечером в полицию доставили пьяного мужчину. Полицейские обнаружили его на одной из остановок города. Мужчина не жаловался на здоровье и большую часть времени спал. В отношении задержанного был составлен административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Несколько раз в течение ночи полицейские проверяли мужчину, однако с ним все было в порядке.

Утром сотрудники полиции обнаружили, что мужчина мертв. По данному факту проводится служебная проверка.

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