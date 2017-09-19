Кирпич с крыши ветхого дома упал на голову краснодарского пенсионера
Очевидцы сообщили, что мужчина не смог самостоятельно встать на ноги, его госпитализировали.
Очевидцы сообщили, что мужчина не смог самостоятельно встать на ноги, его госпитализировали.
Краснодар. 19 сентября — Новая Кубань. Инцидент подвергся резкой критике в социальных сетях. Подробности произошедшего описали очевидцы: «Пенсионер находился у подъезда трехэтажного дома». Строение расположено на ул. Новороссийской. С разрушающейся крыши на голову мужчины упал обломок кирпича.
Местные жители пояснили, что «крыша эта давненько пугала, и сыпется “по мелочи” уже год». Несмотря на это никаких мер по обеспечению безопасности краснодарцев принято не было. Люди прогуливаются во дворе своего дома, даже не подозревая, что в любой момент им на голову может упасть кирпич.
Также краснодарцы сообщают, что дом, вроде бы, был поставлен в очередь «на капитальный ремонт на лето 2016 года». Однако работ здесь не велось.
Достоверно не известно, по какому адресу все произошло. Напомним, что не так давно администрация Краснодара сообщала о реализации программы по расселению ветхого жилья. Тогда упоминался многоквартирный дом по ул. Новороссийской, 176. Он признан аварийным и подлежащим сносу. Известно, что жильцов из него уже расселили. Но снести ещё, явно, не успели. С таких объектов и могут падать кирпичи на голову ни в чем неповинных людей.
Добавим лишь, что «приехавшая на вызов скорая помощь увезла пожилого мужчину в больницу».