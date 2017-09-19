Кирпич с крыши ветхого дома упал на голову краснодарского пенсионера

Краснодар. 19 сентября — Новая Кубань. Инцидент подвергся резкой критике в социальных сетях. Подробности произошедшего описали очевидцы: «Пенсионер находился у подъезда трехэтажного дома». Строение расположено на ул. Новороссийской. С разрушающейся крыши на голову мужчины упал обломок кирпича.

Местные жители пояснили, что «крыша эта давненько пугала, и сыпется “по мелочи” уже год». Несмотря на это никаких мер по обеспечению безопасности краснодарцев принято не было. Люди прогуливаются во дворе своего дома, даже не подозревая, что в любой момент им на голову может упасть кирпич.

Также краснодарцы сообщают, что дом, вроде бы, был поставлен в очередь «на капитальный ремонт на лето 2016 года». Однако работ здесь не велось.

Достоверно не известно, по какому адресу все произошло. Напомним, что не так давно администрация Краснодара сообщала о реализации программы по расселению ветхого жилья. Тогда упоминался многоквартирный дом по ул. Новороссийской, 176. Он признан аварийным и подлежащим сносу. Известно, что жильцов из него уже расселили. Но снести ещё, явно, не успели. С таких объектов и могут падать кирпичи на голову ни в чем неповинных людей.

Добавим лишь, что «приехавшая на вызов скорая помощь увезла пожилого мужчину в больницу».