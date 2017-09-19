Троллейбус и легковушка столкнулись в Минске

Авария произошла сегодня на пересечении пр. Дзержинского и ул. Р. Люксембург. «Водитель “Рено” повернул на ул. Р. Люксембург со второй полосы перед троллейбусом. Произошло столкновение, в салоне троллейбуса упала пассажирка. Она была осмотрена медиками. Женщина получила травму носа», — рассказала Любовь Трепашко.