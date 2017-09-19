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12:48 (мск), источник: БЕЛТА

Троллейбус и легковушка столкнулись в Минске

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбус и легковушка столкнулись в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

Источник: БЕЛТА

Авария произошла сегодня на пересечении пр. Дзержинского и ул. Р. Люксембург. «Водитель “Рено” повернул на ул. Р. Люксембург со второй полосы перед троллейбусом. Произошло столкновение, в салоне троллейбуса упала пассажирка. Она была осмотрена медиками. Женщина получила травму носа», — рассказала Любовь Трепашко.

В данный момент идет оформление ДТП. Съезд на ул. Р. Люксембург временно ограничен.

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