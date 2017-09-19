Троллейбус врезался в столб на проспекте Героев: двое пострадавших
Троллейбус врезался в столб в Нижнем Новгороде. Фото с места ДТП выложили в сеть очевидцы. Авария произошла сегодня около 7 утра на проспекте Героев.
Троллейбус врезался в столб в Нижнем Новгороде. Фото с места ДТП выложили в сеть очевидцы. Авария произошла сегодня около 7 утра на проспекте Героев.
Автоинспекторы сообщают: по предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате два человека получили травмы — это сам водитель и один из пассажиров. После оказания медпомощи они были отпущены домой.