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12:52 (мск), источник: РИА Новости

В Минобороны опровергли сообщения о «залпе по журналистам» на «Запад-2017»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Пресс-служба Западного военного округа опровергла сообщения в социальных сетях о «залпе по толпе журналистов» в ходе масштабных учений «Запад-2017»: никаких происшествий с авиацией в ходе мероприятия не было.

«Восемнадцатого сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий учений “Запад-2017” никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было… Все сообщения в социальных сетях о “залпах по толпе журналистов”, “большом количестве тяжелораненых” — намеренная провокация или чья-то персональная глупость», — сказано в релизе.

В ЗВО отметили, что на выложенных в социальной сети видеокадрах «зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей».

«Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — добавили в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.

За нынешними учениями наблюдают сотни российских и зарубежных журналистов, а также военные атташе из более чем 50 стран, напомнили в ЗВО.

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