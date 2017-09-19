В Москве эвакуировали «Центральный детский магазин» и ТЦ «Гагаринский»
После звонков анонима также эвакуированы восемь столичных управи префектур.
После звонков анонима также эвакуированы восемь столичных управи префектур.
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Около 1,5 тысячи человек эвакуированы из зданий «Центрального детского магазина», ТЦ «Гагаринский», восьми управ и префектуры в Москве после анонимных звонков о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщил «Интерфаксу» во вторник информированный источник.
По его словам, в полицию поступили сообщения об взрывных устройствах на территории торгового центра «Гагаринский» и «Центрального детского магазина» на Лубянке.
Он добавил, что в правоохранительные органы также поступили звонки о взрывных устройствах, заложенных в управах районов Таганский, Богородское, Внуково, Кузьминки, Нагорный, Новогиреево, Солнцево, Лефортово, а также в префектуре Басманного района. Из зданий на время проверки эвакуированы порядка 300 человек. Помещения обследуются кинологами.
Как сообщалось, в последние дни правоохранительные органы во многих регионах РФ фиксируют массовые анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах на различных объектах — аэропортах, вокзалах, гостиницах, школах, торговых центрах, учреждениях и прочих.