В Москве эвакуировали «Центральный детский магазин» и ТЦ «Гагаринский»

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Около 1,5 тысячи человек эвакуированы из зданий «Центрального детского магазина», ТЦ «Гагаринский», восьми управ и префектуры в Москве после анонимных звонков о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщил «Интерфаксу» во вторник информированный источник.

По его словам, в полицию поступили сообщения об взрывных устройствах на территории торгового центра «Гагаринский» и «Центрального детского магазина» на Лубянке.

Из зданий на время проверки эвакуированы более 1000 человек.

Он добавил, что в правоохранительные органы также поступили звонки о взрывных устройствах, заложенных в управах районов Таганский, Богородское, Внуково, Кузьминки, Нагорный, Новогиреево, Солнцево, Лефортово, а также в префектуре Басманного района. Из зданий на время проверки эвакуированы порядка 300 человек. Помещения обследуются кинологами.

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