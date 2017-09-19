Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Лавров оставил Украину без шанса на провокацию
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
«Смотрят, как на сумасшедших»: россиянин о его необычном бизнесе
На учениях «Запад-2017» вертолет дал залп по зрителям
Стало известно имя пособницы замглавы ФСИН
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
СМИ: Эдита Пьеха рассказала об эгоизме внука Стаса
СМИ: Пугачева выступила в мини на свадьбе олигарха
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
СМИ узнали, почему США отказались от плана России по Донбассу
«Полчища»: эксперт о вооружении НАТО у границ РФ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
8Салют водородной бомбе
13:10 (мск), источник: VN.ru

Задержали браконьеров, открывших стрельбу по машине инспекторов

Браконьеров, открывших стрельбу по машине инспекторов Кирзинского заказника, задержали сотрудники Следственного комитета по Новосибирской области. Стрелявшие — 47-летний и 26-летний жители села Тебисское Чановского района.

В ночь с 10 на 11 сентября два патрульных экипажа проводили рейдовые мероприятия и заметили яркий свет фар, который, меняя направление, освещал лесные угодья заказника.

Инспекторы догадались, что для поиска и ослепления животных в ночное время нарушители применяют лампа-фару. Затем прогремели два выстрела, после чего патрульные экипажи решили разделиться. Одна машина перекрыла пути к отступлению браконьеров, а второй экипаж с выключенными фарами приблизился к нарушителям. Браконьеры как раз упаковывали освежеванную тушу косули в мешок, когда их осветили фары.

— Один из них неожиданно вскинул ружье и выстрелил в направлении патрульной машины. Инспекторы не пострадали благодаря подготовке и умению вести себя в экстремальных ситуациях. Увидев направленное на них ружье, резко пригнулись, и это спасло им жизнь. Но браконьер на этом не остановился и выстрелил второй раз в лобовое стекло автомобиля, — сообщили в группе Саяно-Шушенского заповедника «ВКонтакте».

В результате обстрела патрульная техника была выведена из строя, а злоумышленники попытались скрыться на мотоцикле «Урал» без номеров госрегистрации. При выезде на федеральную трассу путь им преградил второй экипаж, по которому они тоже открыли огонь. У патрульной машины было повреждено колесо, разбиты фары, лобовое стекло. Преследование браконьеров, которые в ходе погони попытались избавиться от незаконной добычи и выкинули мешок с тушей животного, пришлось прекратить. По звуку удаляющегося мотоцикла инспекторы поняли, что преступники скрылись на территории станции Тебисская.

Прибывшая на место оперативная группа полиции Чановского района осмотрела место происшествия. Были изъяты гильзы от гладкоствольного ружья 12-го калибра, а также туша незаконно добытой косули. Через несколько дней злоумышленников задержали. Ими оказались 47-летний и 26-летний жители села Тебисское.

— В ходе опроса 26-летний мужчина, стрелявший в автомобиль, сообщил, что хотел остановить преследование мотоцикла. Причинить кому-либо смерть или вред здоровью он не намеревался, — рассказали VN.ru в пресс-службе прокуратуры СРК по Новосибирской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Задержали браконьеров, открывших стрельбу по машине инспекторов
СМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет дал залп по зрителям
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
С «серыми» телефонами в России хотят бороться через базу IMEI
Спорт
«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит: итоги 10-го тура РФПЛ "Зенит" не заметил усталости от еврокубков и разгромил "Уфу", "Локомотив" проиграл аутсайдеру и жалуется на судейство, в выпустившем победу из рук "Спартаке" скандал
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Агутин снялся в фильме вместе с Безруковым: первые кадры Популярный певец и наставник шоу «Голос» дебютировал в кино
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Названы самые грязные города России
Совмещенный санузел: за и против
Петербуржцы активно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения детей Родители устроили Елизавете и Гарри роскошный праздник.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь