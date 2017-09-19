Задержали браконьеров, открывших стрельбу по машине инспекторов

В ночь с 10 на 11 сентября два патрульных экипажа проводили рейдовые мероприятия и заметили яркий свет фар, который, меняя направление, освещал лесные угодья заказника.

Инспекторы догадались, что для поиска и ослепления животных в ночное время нарушители применяют лампа-фару. Затем прогремели два выстрела, после чего патрульные экипажи решили разделиться. Одна машина перекрыла пути к отступлению браконьеров, а второй экипаж с выключенными фарами приблизился к нарушителям. Браконьеры как раз упаковывали освежеванную тушу косули в мешок, когда их осветили фары.

— Один из них неожиданно вскинул ружье и выстрелил в направлении патрульной машины. Инспекторы не пострадали благодаря подготовке и умению вести себя в экстремальных ситуациях. Увидев направленное на них ружье, резко пригнулись, и это спасло им жизнь. Но браконьер на этом не остановился и выстрелил второй раз в лобовое стекло автомобиля, — сообщили в группе Саяно-Шушенского заповедника «ВКонтакте».

В результате обстрела патрульная техника была выведена из строя, а злоумышленники попытались скрыться на мотоцикле «Урал» без номеров госрегистрации. При выезде на федеральную трассу путь им преградил второй экипаж, по которому они тоже открыли огонь. У патрульной машины было повреждено колесо, разбиты фары, лобовое стекло. Преследование браконьеров, которые в ходе погони попытались избавиться от незаконной добычи и выкинули мешок с тушей животного, пришлось прекратить. По звуку удаляющегося мотоцикла инспекторы поняли, что преступники скрылись на территории станции Тебисская.

Прибывшая на место оперативная группа полиции Чановского района осмотрела место происшествия. Были изъяты гильзы от гладкоствольного ружья 12-го калибра, а также туша незаконно добытой косули. Через несколько дней злоумышленников задержали. Ими оказались 47-летний и 26-летний жители села Тебисское.