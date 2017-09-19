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13:04 (мск), источник: Om1.ru

Пьяный житель Омской области, удирая от полиции на угнанном авто, застрял в грязи

Парень уехал на машине знакомого, желая покататься по окрестностям.

Полиция устанавливает обстоятельства угона, случившегося в Любинском районе. Местный житель обратился в полицию с сообщением об угоне автомобиля «Дэу Нексия».

Полиция выяснила, что накануне хозяин авто выпивал в компании знакомых, а утром обнаружил, что машина исчезла. Сумму ущерба он оценил в 300 тысяч рублей.

Очевидцы сообщили правоохранителям, что видели схожий по описанию автомобиль и показали, в какую сторону он направился. Вскоре полицейские обнаружили автомобиль, ехавший по дороге. Однако водитель на требование полиции не остановился, только увеличил скорость.

Пытаясь оторваться от погони, водитель поехал по полю в 7 километрах от поселка Любино между деревнями Беляевка и Барсуковка, но застрял в грязи. Мужчина за рулем выбежал из машины и попытался убежать, но его задержали полицейские.

Выяснилось, что 27-летний житель поселка Любино после посиделок с алкоголем решил покататься на машине знакомого. Авто он завел без проблем, поскольку ключи находились в замке зажигания. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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