Пьяный житель Омской области, удирая от полиции на угнанном авто, застрял в грязи

Полиция устанавливает обстоятельства угона, случившегося в Любинском районе. Местный житель обратился в полицию с сообщением об угоне автомобиля «Дэу Нексия».

Полиция выяснила, что накануне хозяин авто выпивал в компании знакомых, а утром обнаружил, что машина исчезла. Сумму ущерба он оценил в 300 тысяч рублей.

Очевидцы сообщили правоохранителям, что видели схожий по описанию автомобиль и показали, в какую сторону он направился. Вскоре полицейские обнаружили автомобиль, ехавший по дороге. Однако водитель на требование полиции не остановился, только увеличил скорость.

Пытаясь оторваться от погони, водитель поехал по полю в 7 километрах от поселка Любино между деревнями Беляевка и Барсуковка, но застрял в грязи. Мужчина за рулем выбежал из машины и попытался убежать, но его задержали полицейские.