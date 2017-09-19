В Башкирии ночью во дворе жилого дома сгорели три автомобиля

В ночь на вторник, 19 сентября, около жилого дома в Стерлитамаке на улице Юрматинская загорелись сразу три автомобиля. На место пожара немедленно выехали сотрудники пожарной охраны, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Башкирии.