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12:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии ночью во дворе жилого дома сгорели три автомобиля

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

В ночь на вторник, 19 сентября, около жилого дома в Стерлитамаке на улице Юрматинская загорелись сразу три автомобиля. На место пожара немедленно выехали сотрудники пожарной охраны, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Башкирии.

В результате пожара полностью сгорели иномарки «Шевроле Кобальт» и «Лэнд Крузер Прадо», также пострадала отечественная легковушка ВАЗ 2115.

Пожар тушили при помощи 5 единиц специальной техники, на месте работали 10 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

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