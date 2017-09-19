В Башкирии ночью во дворе жилого дома сгорели три автомобиля
К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
В ночь на вторник, 19 сентября, около жилого дома в Стерлитамаке на улице Юрматинская загорелись сразу три автомобиля. На место пожара немедленно выехали сотрудники пожарной охраны, сообщает
В результате пожара полностью сгорели иномарки «Шевроле Кобальт» и «Лэнд Крузер Прадо», также пострадала отечественная легковушка ВАЗ 2115.
Пожар тушили при помощи 5 единиц специальной техники, на месте работали 10 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет, сообщает