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15:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани росгвардейцы задержали двух девушек, отобравших у прохожей сумку

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Ночью в Казани росгвардейцы задержали двух девушек, которые отобрали у прохожей сумку с вещами, ущерб потерпевшей составил 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

Получив информацию о преступлении, группа задержания прибыла на Даурскую к дому пострадавшей. Женщина рассказала росгвардейцам, что несколько минут назад две незнакомки, следившие за ней от метро, вырвали у нее из рук сумочку, в которой находится банковская карта и «Айфон». Выяснив приметы нападавших, росгвардейцы приступили к поиску. Вскоре им удалось обнаружить похожих девушек, которые вели оживленную беседу возле ночного кафе. Задержанных передали сотрудникам полиции для выяснения их личностей.

16-летняя студентка колледжа и ее 19-летняя подруга были опознаны пострадавшей. В присутствии понятых из рюкзака старшей девушки был изъят похищенный мобильник. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».

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