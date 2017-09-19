В Казани росгвардейцы задержали двух девушек, отобравших у прохожей сумку

Получив информацию о преступлении, группа задержания прибыла на Даурскую к дому пострадавшей. Женщина рассказала росгвардейцам, что несколько минут назад две незнакомки, следившие за ней от метро, вырвали у нее из рук сумочку, в которой находится банковская карта и «Айфон». Выяснив приметы нападавших, росгвардейцы приступили к поиску. Вскоре им удалось обнаружить похожих девушек, которые вели оживленную беседу возле ночного кафе. Задержанных передали сотрудникам полиции для выяснения их личностей.