Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: экс-жена Бондарчука затмила невесту на вечеринке Рудковской
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Синоптики рассказали, когда придет бабье лето в Москву
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Спортсмен-ходок Николай Иванов погиб на юго-востоке Москвы
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
СМИ: Эдита Пьеха рассказала об эгоизме внука Стаса
СМИ: Пугачева выступила в мини на свадьбе олигарха
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
СМИ узнали, почему США отказались от плана России по Донбассу
«Полчища»: эксперт о вооружении НАТО у границ РФ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
8Салют водородной бомбе
13:13 (мск), источник: РИА Новости

В Ленобласти возбудили дело после ДТП с участием полицейского

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который не справился с управлением и врезался на автомобиле в дерево, из-за чего пассажир, оперуполномоченный отряда специального назначения «Гром», получил перелом шейного отдела позвоночника, сообщает во вторник следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

ДТП произошло в понедельник в поселке Сосново Приозерского района Ленинградской области. Как уточняет региональное следственное управление, водитель при выезде с поворота на прямой участок дороги не справился с управлением, и автомобиль выехал на обочину, столкнувшись с деревом около одного из домов по Раздольной набережной.

В результате ДТП пассажир автомобиля — оперуполномоченный отряда специального назначения “Гром” — получил телесные повреждения в виде закрытой спинально-мозговой травмы с переломом шейного отдела позвоночника, которые по признаку вреда здоровью, опасного для жизни человека, расцениваются как тяжкий вред, причиненный здоровью.
Следственное управление СК

Дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств ДТП, добавили в ведомстве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 'Корабль Порошенко дал течь, и крысы с него уже побежали'
Русские — в очередь! Эстонцы вспомнили о своей первой большой нелюбви
СМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет дал залп по зрителям
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
С «серыми» телефонами в России хотят бороться через базу IMEI
Спорт
«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит: итоги 10-го тура РФПЛ "Зенит" не заметил усталости от еврокубков и разгромил "Уфу", "Локомотив" проиграл аутсайдеру и жалуется на судейство, в выпустившем победу из рук "Спартаке" скандал
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Агутин снялся в фильме вместе с Безруковым: первые кадры Популярный певец и наставник шоу «Голос» дебютировал в кино
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения детей Родители устроили Елизавете и Гарри роскошный праздник.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь