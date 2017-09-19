В Ленобласти возбудили дело после ДТП с участием полицейского

ДТП произошло в понедельник в поселке Сосново Приозерского района Ленинградской области. Как уточняет региональное следственное управление, водитель при выезде с поворота на прямой участок дороги не справился с управлением, и автомобиль выехал на обочину, столкнувшись с деревом около одного из домов по Раздольной набережной.