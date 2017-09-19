В Ленобласти возбудили дело после ДТП с участием полицейского
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который не справился с управлением и врезался на автомобиле в дерево,
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который не справился с управлением и врезался на автомобиле в дерево,
ДТП произошло в понедельник в поселке Сосново Приозерского района Ленинградской области. Как уточняет региональное следственное управление, водитель при выезде с поворота на прямой участок дороги не справился с управлением, и автомобиль выехал на обочину, столкнувшись с деревом около одного из домов по Раздольной набережной.
В результате ДТП пассажир автомобиля — оперуполномоченный отряда специального назначения “Гром” — получил телесные повреждения в виде закрытой спинально-мозговой травмы с переломом шейного отдела позвоночника, которые по признаку вреда здоровью, опасного для жизни человека, расцениваются как тяжкий вред, причиненный здоровью.
Дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств ДТП, добавили в ведомстве.