В Волгограде эвакуируют посетителей нескольких торговых центров
В Волгограде эвакуируют посетителей как минимум пяти торговых центров в разных районах города.
В Волгограде эвакуируют посетителей как минимум пяти торговых центров в разных районах города.
Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» собственный источник из правоохранительных органов, в экстренные службы поступили сообщения о возможном минировании зданий ТЦ. Так, эвакуируют посетителей Ворошиловского торгового центра, «Комсомолла», «Акварели», «Космоса», «Невского пассажа» и, возможно, «Парк Хауса». На местах уже работают правоохранители.
Напомним, что на минувшей неделе, 11 и 12 сентября в ряде крупных городов России возможны эвакуации населения в рамках антитеррористических учений.