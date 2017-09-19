В Волгограде эвакуируют посетителей нескольких торговых центров

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» собственный источник из правоохранительных органов, в экстренные службы поступили сообщения о возможном минировании зданий ТЦ. Так, эвакуируют посетителей Ворошиловского торгового центра, «Комсомолла», «Акварели», «Космоса», «Невского пассажа» и, возможно, «Парк Хауса». На местах уже работают правоохранители.