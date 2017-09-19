В Воронеже вооруженный мужчина пытался похитить школьницу

Источник: РИА Новости

По предварительным данным следствия, 17 сентября 26-летний житель Воронежа у дома на улице Космонавта Королева схватил 10-летнюю девочку за волосы, закрыл ей глаза и увел в подъезд, угрожая кухонным ножом. На помощь школьнице пришли взрослые жильцы подъезда и ей удалось вырваться.

Похитившего ее мужчину задержали, в отношении него возбуждено дело по статьям «похищение заведомо несовершеннолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия, с угрозой насилия, опасного для жизни или здоровья» и «угроза убийством». Санкция данных статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.