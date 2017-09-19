Два велосипеда на 400 тыс. рублей украли из подъезда под Челябинском

Полиция Сосновского района (Челябинская область) разыскивает преступников, «сорвавших куш» в одном из сельских подъездов, — злоумышленники похитили два электровелосипеда стоимостью 400 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Два электровелосипеда марки Corratec E-ROAR пропали из подъезда в одном из сел еще в ночь на 26 августа 2017 года, однако отыскать их до сих пор не удалось. Сотрудники полиции просят граждан внимательно посмотреть на предполагаемых похитителей, которые попали на запись камеры наружного наблюдения. Всех, кто опознает преступников, просят звонить 02.

Одному из воров 20−30 лет, рост 170−180 см, худощавого телосложения, волосы черные, уши оттопыренные. Был одет черную кепку со значком Ferrari, серую спортивную куртку Adidas, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Второму злоумышленнику также 20−30 лет, рост 170−180 см, плотного телосложения. Был одет в серую кепку с изображением красной змеи, спортивную серую кофту с капюшоном без молнии с черными вставками по бокам и на рукавах.

Похищенные электровелосипеды были черного цвета. На вертикальной части рамы расположена аккумуляторная батарея с изображением гербовых львов. На резине переднего и заднего колес имеются белые надписи Maxxis. Без крыльев. На одном из велосипедов установлено крепление для детского кресла, а стандартные педали заменены на другие, большего размера.