В Новосибирской области на заводе обнаружили мину
Завод по производству комбикормов в Искитиме оцепили, об этом сообщили в
Завод по производству комбикормов в Искитиме оцепили, об этом сообщили в
В Новосибирской области на заводе обнаружили мину накануне вечером, 18 сентября, заявили в
Необычную находку сделали во время проведения строительных работ на территории «КЗ Вега» в Искитиме.
Завод оцепили, на место прибыли сотрудники Росгвардии. Специалисты определили, что мина не представляет опасности.