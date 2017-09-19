Под Волгоградом перевернулась «шестерка», погиб один человек
«Шестерка» перевернулась в Нехаевском районе Волгоградской области, погиб пассажир автомашины.
«Шестерка» перевернулась в Нехаевском районе Волгоградской области, погиб пассажир автомашины.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла ночью 18 сентября. 31-летний водитель ехал по трассе «Самойловка — ст. Шумилинская». На 213 километре он не справился с управлением и опрокинулся.
В результате ДТП 38-летний пассажир машины скончался на месте происшествия, а водитель с травмами был доставлен в больницу.