Под Волгоградом перевернулась «шестерка», погиб один человек

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла ночью 18 сентября. 31-летний водитель ехал по трассе «Самойловка — ст. Шумилинская». На 213 километре он не справился с управлением и опрокинулся.