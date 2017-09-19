Под Калининградом семья из трёх человек отравилась грибами

В понедельник, 18 сентября, медики выезжали в посёлок для оказания помощи семье, которая отравилась неизвестными грибами. После употребления в пищу грибных блюд почувствовали себя плохо две сестры, 59 и 49 лет, а также 55-летний супруг одной из женщин.