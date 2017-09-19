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15:34 (мск), источник: Клопс.ru

Под Калининградом семья из трёх человек отравилась грибами

В пос. Прибрежном под Калининградом семья из трёх человек отравилась грибами. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Источник: Клопс.ru

В понедельник, 18 сентября, медики выезжали в посёлок для оказания помощи семье, которая отравилась неизвестными грибами. После употребления в пищу грибных блюд почувствовали себя плохо две сестры, 59 и 49 лет, а также 55-летний супруг одной из женщин.

Мужчине оказали медицинскую помощь на месте, он отказался от госпитализации. Пострадавших жительниц Прибрежного с тяжёлым отравлением доставили в Калининградскую областную клиническую больницу. В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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