В Нижнем Новгороде завели два дела после инцидентов с детьми на батуте

«По версии следствия, 26 июля в батутном центре11-летняя девочка, совершая прыжок, ударилась об пол, в результате чего получила травму в виде компрессионного перелома позвоночника. Кроме того, 17 сентября 11-летний мальчик, отдыхая в этом центре, поднялся на возвышенность, где в тот момент находился инструктор, который толкнул ребенка, в результате чего тот упал на батут и получил травму в виде закрытого перелома левой плечевой кости», — говорится в сообщении.