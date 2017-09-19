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13:49 (мск), источник: РИА Новости

В Нижнем Новгороде завели два дела после инцидентов с детьми на батуте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела после того, как в батутном центре Нижнего Новгорода несовершеннолетняя девочка сломала позвоночник, а мальчик — плечо, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

По данным следствия, дети пострадали в батутном центре на улице Большая Покровская в Нижегородском районе.

«По версии следствия, 26 июля в батутном центре11-летняя девочка, совершая прыжок, ударилась об пол, в результате чего получила травму в виде компрессионного перелома позвоночника. Кроме того, 17 сентября 11-летний мальчик, отдыхая в этом центре, поднялся на возвышенность, где в тот момент находился инструктор, который толкнул ребенка, в результате чего тот упал на батут и получил травму в виде закрытого перелома левой плечевой кости», — говорится в сообщении.

По данным фактам СК возбудило уголовные дела по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

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