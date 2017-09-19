Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в Раде предлагают захватить Москву
Свекла оказалась суперфудом
Видео ошибочного удара вертолета на учениях «Запад-2017»
Америке предложили купить Россию
Лавров предложил главе МИД Швейцарии «пару рюмок чего угодно»
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
«Мы вернем и Ялту»: Порошенко о целях Украины
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Салют водородной бомбе
13:44 (мск), источник: Tengrinews

Вынесен приговор убийце известной предпринимательницы в Кокшетау

Убийцу известной кокшетауской предпринимательницы Амины Аден приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Сегодня, 19 сентября, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области состоялось оглашение приговора в отношении Константина Плюснина, обвиняемого в совершении убийства 48-летней женщины и краже ее имущества. Плюснин 1983 года рождения признан виновным в преступлении инкреминируемом статьей 99 части 1 «Убийство» и статьей 188 части 1 «Кража» УК РК. Суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в уголовно-исправительном учреждении максимальной безопасности. Кроме того, подсудимый должен возместить пострадавшей стороне моральный ущерб в размере трех миллионов тенге и материальный ущерб на сумму 409 тысяч тенге.

Читайте также
В Шымкенте мошенник находил своих жертв через соцсети

Напомним, громкое убийство произошло в начале лета 2017 года. 48-летнюю Амину Аден ножевыми ранениями в области шеи и многочисленными гематомами обнаружил гражданский муж ночью 6 июня, вернувшись из двухнедельной командировки. Позже, начальник УВД города Кокшетау, полковник полиции Канат Нурмагамбетов прокомментировал, что убийство произошло в ночное время и за два дня до обнаружения тела. Преступник был вхож в семью, знаком с обоими супругами, родственниками и друзьями семьи. Мотивом для убийства со слов Каната Нурмагамбетова послужила ссора, возникшая между жертвой и преступником. Женщина якобы сильно оскорбила молодого человека, после чего он в приступе ярости избил ее и нанес два ножевых ранения в область шеи. Кроме того, преступник похитил золотые украшения на общую сумму 688 тысяч тенге.

Между тем, Константин Плюснин вину свою в совершении убийства не признал. Однако суд отклонил ходатайство переквалифицировать преступление с особо тяжкого на убийство по неосторожности за отсутствием оснований для этого. Отметим, что Амина Аден была успешной предпринимательницей в Кокшетау. Она владела образовательным центром по изучению английского языка. У женщины остался совершеннолетний сын, проживающий в США.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Алматы родители через суд признали незаконной нанесение татуировки сыну
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске сдался ФСБ
Спорт
«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит: итоги 10-го тура РФПЛ "Зенит" не заметил усталости от еврокубков и разгромил "Уфу", "Локомотив" проиграл аутсайдеру и жалуется на судейство, в выпустившем победу из рук "Спартаке" скандал
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 35% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения детей Родители устроили Елизавете и Гарри роскошный праздник.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь