Вынесен приговор убийце известной предпринимательницы в Кокшетау

Источник: Tengrinews

Сегодня, 19 сентября, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области состоялось оглашение приговора в отношении Константина Плюснина, обвиняемого в совершении убийства 48-летней женщины и краже ее имущества. Плюснин 1983 года рождения признан виновным в преступлении инкреминируемом статьей 99 части 1 «Убийство» и статьей 188 части 1 «Кража» УК РК. Суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в уголовно-исправительном учреждении максимальной безопасности. Кроме того, подсудимый должен возместить пострадавшей стороне моральный ущерб в размере трех миллионов тенге и материальный ущерб на сумму 409 тысяч тенге.

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Напомним, громкое убийство произошло в начале лета 2017 года. 48-летнюю Амину Аден ножевыми ранениями в области шеи и многочисленными гематомами обнаружил гражданский муж ночью 6 июня, вернувшись из двухнедельной командировки. Позже, начальник УВД города Кокшетау, полковник полиции Канат Нурмагамбетов прокомментировал, что убийство произошло в ночное время и за два дня до обнаружения тела. Преступник был вхож в семью, знаком с обоими супругами, родственниками и друзьями семьи. Мотивом для убийства со слов Каната Нурмагамбетова послужила ссора, возникшая между жертвой и преступником. Женщина якобы сильно оскорбила молодого человека, после чего он в приступе ярости избил ее и нанес два ножевых ранения в область шеи. Кроме того, преступник похитил золотые украшения на общую сумму 688 тысяч тенге.