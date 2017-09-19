Женщина в Молодечно забыла на лавке $14,5 тыс., деньги нашлись в мусорке

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Сотрудники милиции в Молодечно помогли местной жительнице найти 14,5 тысячи долларов США, которые женщина забыла у дома на скамейке, сообщил ресурс «Край» со ссылкой на Молодечненский РОВД.

Курьезный случай произошел в райцентре 8 сентября: супруги, отправляясь на дачу, оставили у своего дома сумку с личными вещами и крупной суммой.

По информации милиции, хватились пропажи уже на даче, женщина позвонила в правоохранительные органы. Сотрудники РОВД прибыли к дому, но ничего не нашли.

Впоследствии в одном из мусорных баков были обнаружены разбросанные вещи, а также коробка с долларами. При этом сама сумка пропала.