Воронежский прокурор попросил 3,5 года колонии начальнику районной ГИБДД за смертельное ДТП

Источник: РИА "Воронеж"

В Аннинском райсуде прошли прения сторон по делу начальника районного отдела ГИБДД Алексея Чулюкина во вторник, 19 сентября. Гособвинение попросило для полицейского 3,5 года колонии за аварию, в которой погиб экоактивист Дмитрий Винокуров. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал адвокат потерпевшей стороны Сергей Бутусов.

Мать погибшего мужчины Людмила Терещенко пытается отсудить у Чулюкина 5 млн рублей. Женщина считает, что дело намеренно затягивают. Заседания переносили 12 раз на длительные промежутки времени. В июле 2017 года она пожаловалась на судью Виктора Ильинского, который рассматривает дело. Председатель Аннинского райсуда удовлетворил жалобу матери погибшего. В ответе он написал, что «необходимо принять меры к рассмотрению уголовного дела в кратчайшие сроки».

По версии следователей СК, начальник районной ГИБДД на «Нива-Шевроле» выехал на встречную полосу у автозаправки «Калина Ойл» в селе Бродовое 15 июля 2015 года. Автомобиль врезался в «ВАЗ-21102», на котором возвращался домой 34-летний Дмитрий Винокуров. В результате «десятка» отлетела в заправку и загорелась, водитель погиб на месте.

Силовики возбудили дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследование шло почти год. Чтобы передать дело в суд, следователям СК пришлось назначить три автотехнические экспертизы. Первые две оказались в пользу начальника районной ГИБДД и поддерживали версию Чулюкина. Мужчина утверждал, что выехал на встречную полосу из-за поломки в машине. Полицейский настаивал, что перед аварией из левого переднего колеса «Нивы» выпал ремонтный жгут. Однако московские специалисты из Центра судебных экспертиз при Минюсте РФ пришли к выводу, что машина сотрудника ГИБДД была исправна, он выехал на встречную полосу сам. Такое же заключение выдали сотрудники Южного регионального центра судебных экспертиз в Ростове-на-Дону после четвертой экспертизы, которую проводили по постановлению суда.

После гибели Дмитрия Винокурова друзья и близкие мужчины устроили акцию памяти 21 декабря 2015 года. Митинг воронежцев поддержал информационную волну после видеообращения с участием мамы погибшего Людмилы Терещенко. В нем потерпевшая рассказала об аварии и сообщила, что «виновник пытается уйти от ответственности».

В ответ Алексей Чулюкин подал иск к Людмиле Терещенко. Полицейский заявил, что женщина распространяет порочащие его сведения, и попросил суд обязать мать погибшего опровергнуть информацию. Начальник местного отдела ГИБДД выиграл дело.