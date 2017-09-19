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14:05 (мск), источник: Nur.kz

Стали известны детали спецоперации ДВД и ДКНБ в Шымкенте

По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов.

Источник: Nur.kz

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО сообщило детали спецоперации в Шымкенте, передает NUR.KZ.

«19 сентября 2017 года ДВД Южно-Казахстанской области совместно с ДКНБ по ЮКО в Шымкент в районе магазина “Гарант” провели специальную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов. Перед реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и записывали на них материалы экстремистского характера.

Начато досудебное расследование.

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