Стали известны детали спецоперации ДВД и ДКНБ в Шымкенте
По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов.
По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов.
Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО сообщило детали спецоперации в Шымкенте, передает NUR.KZ.
«19 сентября 2017 года ДВД
По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов. Перед реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и записывали на них материалы экстремистского характера.
Начато досудебное расследование.