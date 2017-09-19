Стали известны детали спецоперации ДВД и ДКНБ в Шымкенте

«19 сентября 2017 года ДВД Южно-Казахстанской области совместно с ДКНБ по ЮКО в Шымкент в районе магазина “Гарант” провели специальную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений», — говорится в сообщении.