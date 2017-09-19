В Кишиневе дерзкий карманник обворовал доверчивых пассажирок

Источник: Actualitati.md

Две женщины написали заявление в полицию с жалобой о том, что их обокрали в общественном транспорте.

Первый инцидент произошел в троллейбусе № 24. У 38-летней женщины вытащили из сумки мобильный телефон во время поездки. Стоимость гаджета составляет 20 тысяч леев. Во втором случае, мужчина вытащил у 22-летней девушки кошелек с деньгами и документами во время поездки на троллейбусе № 22.