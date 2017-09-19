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14:03 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе дерзкий карманник обворовал доверчивых пассажирок

Задержанный 34- летний мужчина ранее был судим за подобные преступления.

Источник: Actualitati.md

Две женщины написали заявление в полицию с жалобой о том, что их обокрали в общественном транспорте.

Первый инцидент произошел в троллейбусе № 24. У 38-летней женщины вытащили из сумки мобильный телефон во время поездки. Стоимость гаджета составляет 20 тысяч леев. Во втором случае, мужчина вытащил у 22-летней девушки кошелек с деньгами и документами во время поездки на троллейбусе № 22.

Подозреваемый признал свою вину и вернул вещи хозяйкам. Ему грозит штраф в размере до 17 000 леев, 180−240 часов неоплачиваемого труда на пользу общества или лишение свободы на срок до 2 лет.

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