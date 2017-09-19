Банду псевдополицейских судят за разбой в Новосибирске

Остап Григорьянц, корреспондент: «Первый судебный процесс по делу так называемой “банды Абдрахманова” задержали почти на полчаса. Сначала опоздала адвокат подсудимого, суд не принял никаких извинений во внимание. После чего ждали конвой. В результате, когда уже обвиняемые вошли в зал заседания, начался процесс».

Одному из обвиняемых понадобился переводчик — с русского на казахский. Другой — по состоянию здоровья находится не под стражей, а под подпиской о невыезде. Он — родственник так называемого бригадира. Банда орудовала на территории Новосибирска с ноября 2015-го по сентябрь 2016-ого года. Жертвами становились наркозависимые. Следователи доказали 9 эпизодов — разбои и вымогательства, причем с особой жестокостью.

Анжелика Егорова, государственный обвинитель: «Банда использовала при нападениях и вымогательствах травматический пистолет, а также газовый пистолет. Потерпевшие, реально опасаясь угроз со стороны членов банды, были вынуждены подчиниться требованиям участников банды, и выплачивали денежные средства. Обычная сумма требований их была 100 тысяч рублей».

За 9 месяцев угрозами и побоями банде удалось заработать около полумиллиона рублей. Деньги наркоманы находили быстро — уже при первой встрече жертвам злоумышленники предъявляли удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Только после задержания в сентябре 2016 года выяснилось — документы не настоящие. И никто из задержанных отношения к полиции и госнаркоконтролю не имеет. Все пятеро с сентября прошлого года дают показания. Но, по утверждению прокуратуры, их больше — задержать пока удалось не всех.