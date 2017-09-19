Банду псевдополицейских судят за разбой в Новосибирске

Остап Григорьянц, корреспондент: «Первый судебный процесс по делу так называемой “банды Абдрахманова” задержали почти на полчаса. Сначала опоздала адвокат подсудимого, суд не принял никаких извинений во внимание. После чего ждали конвой. В результате, когда уже обвиняемые вошли в зал заседания, начался процесс».
Одному из обвиняемых понадобился переводчик — с русского на казахский. Другой — по состоянию здоровья находится не под стражей, а под подпиской о невыезде. Он — родственник так называемого бригадира. Банда орудовала на территории Новосибирска с ноября 2015-го по сентябрь 2016-ого года. Жертвами становились наркозависимые. Следователи доказали 9 эпизодов — разбои и вымогательства, причем с особой жестокостью.
Анжелика Егорова, государственный обвинитель: «Банда использовала при нападениях и вымогательствах травматический пистолет, а также газовый пистолет. Потерпевшие, реально опасаясь угроз со стороны членов банды, были вынуждены подчиниться требованиям участников банды, и выплачивали денежные средства. Обычная сумма требований их была 100 тысяч рублей».
За 9 месяцев угрозами и побоями банде удалось заработать около полумиллиона рублей. Деньги наркоманы находили быстро — уже при первой встрече жертвам злоумышленники предъявляли удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Только после задержания в сентябре 2016 года выяснилось — документы не настоящие. И никто из задержанных отношения к полиции и госнаркоконтролю не имеет. Все пятеро с сентября прошлого года дают показания. Но, по утверждению прокуратуры, их больше — задержать пока удалось не всех.
Остап Григорьянц, корреспондент: «В зале заседаний сегодня находились и те, кто пострадал от действий злоумышленников. Но большая часть из них не пришла. Видимо, до сих пор боятся за свою жизнь и жизнь, и здоровье своих близких. Отмечу также, что ни один из обвиняемых своей вины не признал. Вполне возможно, что это дело затянется на несколько месяцев, так как будет достаточно непросто доказать причастность каждого из них девяти эпизодов вымогательства и разбоев».