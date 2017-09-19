Омич сделал подкоп, чтобы украсть машину за 8 тысяч рублей
Курьезную кражу раскрывают полицейские в омском Левобережье. Неизвестный омич ради кражи чужого авто сделал настоящий подкоп.
Курьезную кражу раскрывают полицейские в омском Левобережье. Неизвестный омич ради кражи чужого авто сделал настоящий подкоп.
«В полицию обратился хозяин старенькой “копейки”, который заявил, что неизвестный угнал его ВАЗ-2101 1976 года выпуска, совершив подкоп под гараж в 1-ом Лучистом переулке», — сообщает источник «СуперОмска».
Как стало известно, сумма ущерба от пропажи автомобиля оказалась