Стала известна личность уфимки, которая погибла под поездом на переезде

Стала известна личность женщины, которая погибла сегодня, 19 сентября, в страшном ДТП под Уфой. Ею оказалась 56-летняя Татьяна М.

Напомним, смертельная авария произошла сегодня ранним утром на переезде в Зинино. Женщина за рулем «Рено Флюенс» пренебрегла правилами дорожного движения и выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Локомотив на полном ходу снес иномарку, она отлетела на несколько метров.