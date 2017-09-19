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14:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Стала известна личность уфимки, которая погибла под поездом на переезде

Женщина не заметила локомотив.

Стала известна личность женщины, которая погибла сегодня, 19 сентября, в страшном ДТП под Уфой. Ею оказалась 56-летняя Татьяна М.

Напомним, смертельная авария произошла сегодня ранним утром на переезде в Зинино. Женщина за рулем «Рено Флюенс» пренебрегла правилами дорожного движения и выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Локомотив на полном ходу снес иномарку, она отлетела на несколько метров.

Спасатели пытались реанимировать женщину, но не удалось — она скончалась на месте аварии.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшей.

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