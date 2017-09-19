В шымкентском роддоме уволили виновных в подмене тела младенца

Напомним, в августе жительница Шымкента Айжан Кенетайкызы сообщила о том, что в одном из родильных домов города сотрудники подменили тело ее новорожденного младенца. Ребенок родился ранее срока посредством кесарева сечения. Новорожденный пролежал 19 дней в отделении реанимации, на 20-ый день он был передан матери. Однако состояние планировавшегося уже к выписке младенце вдруг резко ухудшилось, и он скончался. Мать решила посмотреть перед захоронением на своего ребенка и заметила, что завернутый в простыню ребенок оказался вовсе не ее младенцем. Даже пол ребенка был другим. После руководство областного перинатального центра № 4 заверило, что лица, причастные к подмене трупа новорожденного не уйдут от ответственности.

Южно-Казахстанское областное управление здравоохранения завершило служебное расследование по факту подмены тела умершего младенца в областном перинатальном центре № 4.

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Для расследования причин беспрецедентного случая была создана специальная комиссия, в состав которой вошли профильные врачи и ответственные сотрудники областного управления здравоохранения.

По итогам служебного расследования главная акушерка и медсестра, осуществлявшие уход за умершим ребенком, остались без работы. Уволить намерены и акушерку, которая выдавала тело новорожденного. Сделать это обещают тогда, когда та выйдет на работу, ведь после того, как история стала достоянием общественности, она взяла больничный лист.

Должности лишилась также заведующая отделением неонатальной реанимации. Лечащий врач малыша переведена в стажеры и отправлена на обучение. За снижение контроля по организации работы главный врач областного перинатального центра № 4 издала приказ о принятии мер административного взыскания в отношении двух своих заместителей.

— Конечно, это вопиющий случай, ничего подобного раньше не было, — комментирует ситуацию руководитель Южно-Казахстанского областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев. — Как только стало известно о подмене тела умершего новорожденного, мы создали специальную комиссию. Она оперативно провела служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что ответственная за выдачу трупов акушерка попросила это сделать свою молодую коллегу, а та, доставая тело из морозильной камеры, побоялась развернуть простыню, чтобы убедиться, то ли тело выдает. Я могу официально заявить, что проведено объективное расследование, по результатам которого все, кто причастен к этой истории, понес наказание в зависимости от степени их вины.

Между тем, в областном управлении здравоохранения не обнародовали имена и фамилии виновных лиц, ограничившись перечислением занимаемых ими должностей.

Сообщается, что родители умершего младенца также написали заявление в правоохранительные органы.