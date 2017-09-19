В шымкентском роддоме уволили виновных в подмене тела младенца
АСТАНА — ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В ЮКО завершилось служебное расследование после подмены тела умершего младенца в роддоме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Казахстанскую правду».
АСТАНА — ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В ЮКО завершилось служебное расследование после подмены тела умершего младенца в роддоме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Казахстанскую правду».
Напомним, в августе жительница Шымкента Айжан Кенетайкызы сообщила о том, что в одном из родильных домов города сотрудники подменили тело ее новорожденного младенца. Ребенок родился ранее срока посредством кесарева сечения. Новорожденный пролежал 19 дней в отделении реанимации, на 20-ый день он был передан матери. Однако состояние планировавшегося уже к выписке младенце вдруг резко ухудшилось, и он скончался. Мать решила посмотреть перед захоронением на своего ребенка и заметила, что завернутый в простыню ребенок оказался вовсе не ее младенцем. Даже пол ребенка был другим. После руководство областного перинатального центра № 4 заверило, что лица, причастные к подмене трупа новорожденного не уйдут от ответственности.
Для расследования причин беспрецедентного случая была создана специальная комиссия, в состав которой вошли профильные врачи и ответственные сотрудники областного управления здравоохранения.
По итогам служебного расследования главная акушерка и медсестра, осуществлявшие уход за умершим ребенком, остались без работы. Уволить намерены и акушерку, которая выдавала тело новорожденного. Сделать это обещают тогда, когда та выйдет на работу, ведь после того, как история стала достоянием общественности, она взяла больничный лист.
Должности лишилась также заведующая отделением неонатальной реанимации. Лечащий врач малыша переведена в стажеры и отправлена на обучение. За снижение контроля по организации работы главный врач областного перинатального центра № 4 издала приказ о принятии мер административного взыскания в отношении двух своих заместителей.
— Конечно, это вопиющий случай, ничего подобного раньше не было, — комментирует ситуацию руководитель
Между тем, в областном управлении здравоохранения не обнародовали имена и фамилии виновных лиц, ограничившись перечислением занимаемых ими должностей.
Сообщается, что родители умершего младенца также написали заявление в правоохранительные органы.
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