Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях «Запад-2017»

В распоряжении РБК оказалось новое видео инцидента со сходом ракеты с вертолета Ка-52 на учениях «Запад-2017». Инцидент, по словам источника РБК, близкого к Минобороны, произошел 16 сентября.

По данным собеседника РБК, пострадало три человека.

«Они не гражданские», — сказал источник.

Ранее Минобороны заявило, что на видео, распространенном до этого, «зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей».

Минобороны подтвердило, что вертолет случайно выпустил ракету по парковке автомобилей. «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, поступившем в РБК.

Про то, что инцидент произошел 16 сентября, писала независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).