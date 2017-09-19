Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях «Запад-2017»
Инцидент с непроизвольным сходом ракеты вертолета Ка-52 на учениях «Запад-2017» произошел 16 сентября, говорит источник РБК, близкий к Минобороны.
Инцидент с непроизвольным сходом ракеты вертолета Ка-52 на учениях «Запад-2017» произошел 16 сентября, говорит источник РБК, близкий к Минобороны.
В распоряжении РБК оказалось новое видео инцидента со сходом ракеты с вертолета Ка-52 на учениях «Запад-2017». Инцидент, по словам источника РБК, близкого к Минобороны, произошел 16 сентября.
«Они не гражданские», — сказал источник.
Ранее Минобороны заявило, что на видео, распространенном до этого, «зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках
Минобороны подтвердило, что вертолет случайно выпустил ракету по парковке автомобилей. «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — говорится в сообщении
Про то, что инцидент произошел 16 сентября, писала независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).
Первым о том, что во время учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» в Ленинградской области вертолет Ка-52
В Минобороны сообщения о том, что при инциденте было «большое количество тяжелораненых» назвали «намеренной провокацией или