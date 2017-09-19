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14:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Американка после ссоры разрубила бойфренда на куски

Полицейские в американском штате Техас арестовали женщину, подозреваемую в убийстве своего бойфренда. Об этом сообщает во вторник, 19 сентября, сообщает New York Post.

Источник: Reuters

По версии следствия, 30-летняя Сьерра Саттон после ссоры со своим молодым человеком Стивеном Колменом дождалась пока он уснет и застрелила его. После этого разрубила возлюбленного на куски с помощью мачете.

Через некоторое время женщина заявила об исчезновении молодого человека. Торс убитого обнаружили на свалке через четыре дня после обращения в полицию.

16 августа в мусорном контейнере на одной из улиц Рима, были обнаружены отрезанные женские ноги. Впоследствии полицейским удалось идентифицировать тело. Убитой оказалась Николетта Диоталлеви. По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали ее брата — 62-летнего Маурицио.

По словам полицейских, преступник сначала задушил жертву ремнем, а затем распилил ее тело на части и выкинул их в разные мусорные контейнеры.

Маурицио рассказал, что действовал в состоянии аффекта. «Она постоянно унижала меня перед всеми, даже перед моим сыном», — заявил на допросе Диоталлеви. Последней каплей стала ссора, которая произошла после того, как сестра Диоталлеви вернулась из отпуска и сразу стала предъявлять ему претензии, а заодно влепила две пощечины.

На след убийцы удалось выйти благодаря уличным камерам слежения. Сейчас Диоталлеви предъявлены обвинения в убийстве и попытке сокрытия следов преступления.

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