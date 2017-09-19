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14:28 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге эвакуируют мэрию и ТРЦ «Гринвич»

Второй раз за месяц.

Днем 19 сентября 2017 года в Екатеринбурге правоохранители эвакуировали здание городской администрации и ТРЦ «Гринвич». Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Опять запугивают народ», «По техническим причинам закрыли», — пишут посетители торгового центра в группе «Инцидент. Екатеринбург» (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).

Пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов подтвердил «Уралинформбюро», что из здания администрации эвакуировали всех сотрудников и посетителей из-за сообщения о заложенной бомбе. Сейчас в здании работают сотрудники полиции.

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Получить оперативный комментарий в пресс-службе свердловского ГУ МВД на момент публикации новости не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следует напомнить, что в середине сентября российские города накрыла волна телефонных лжеминирований. Атаке подверглись более двух десятков мегаполисов, среди которых Екатеринбург. Поздним вечером 11 сентября в уральской столице из-за угрозы взрыва эвакуировали «Гринвич» и Южный автовокзал.

По фактам «минирований» возбуждены уголовные дела.

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