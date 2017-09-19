В Екатеринбурге эвакуируют мэрию и ТРЦ «Гринвич»
Второй раз за месяц.
Второй раз за месяц.
Днем 19 сентября 2017 года в Екатеринбурге правоохранители эвакуировали здание городской администрации и ТРЦ «Гринвич». Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
«Опять запугивают народ», «По техническим причинам закрыли», — пишут посетители торгового центра в группе «Инцидент. Екатеринбург» (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).
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Следует напомнить, что в середине сентября российские города накрыла волна телефонных лжеминирований. Атаке подверглись более двух десятков мегаполисов, среди которых Екатеринбург. Поздним вечером 11 сентября в уральской столице
По фактам «минирований» возбуждены уголовные дела.