В Омске бродячая собака разорвала 9-летнему ребенку плечо
Как стало известно «СуперОмску», в минувший понедельник, 18 сентября, в Кировском округе бродячая собака напала на 9-летнего мальчика, ученика школы № 50.
Как стало известно «СуперОмску», в минувший понедельник, 18 сентября, в Кировском округе бродячая собака напала на 9-летнего мальчика, ученика школы № 50.
Собака причинила ребенку серьезные травмы.
Школьник был доставлен в больницу, где у него диагностировали рваную рану и перелом костей левого предплечья.
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