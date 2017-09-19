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14:42 (мск), источник: СуперОмск

В Омске бродячая собака разорвала 9-летнему ребенку плечо

Как стало известно «СуперОмску», в минувший понедельник, 18 сентября, в Кировском округе бродячая собака напала на 9-летнего мальчика, ученика школы № 50.

Собака причинила ребенку серьезные травмы.

Школьник был доставлен в больницу, где у него диагностировали рваную рану и перелом костей левого предплечья.

В пресс-службе регионального УМВД «СуперОмску» эту информацию подтвердили, отметив, что сотрудники полиции выезжали на место происшествия. Материалы дела переданы в следственный комитет.

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