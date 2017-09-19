На Приморском кольце в районе Сокольников обвалился грунт

На участке Приморского кольца обвалился грунт. Вместе с песком от основания дороги отделился бордюрный камень.

Как отмечают участники Сообщества автомобилистов, провал наблюдается на подъёме от посёлка Сокольники в сторону Куликово. По данным очевидцев, территория до сих пор не огорожена. Предварительная причина провала — сильные дожди.