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14:29 (мск), источник: Калининград.Ru

На Приморском кольце в районе Сокольников обвалился грунт

По предварительным данным, провал образовался из-за дождей.

На участке Приморского кольца обвалился грунт. Вместе с песком от основания дороги отделился бордюрный камень.

Как отмечают участники Сообщества автомобилистов, провал наблюдается на подъёме от посёлка Сокольники в сторону Куликово. По данным очевидцев, территория до сих пор не огорожена. Предварительная причина провала — сильные дожди.

В Севзапуправтодоре, который отвечает за содержание трассы, уже знают о проблеме. «В данный момент к месту размыва направляется достаточное количество техники и песка. Срок ликвидации последствий — первая половина дня 20 сентября», — прокомментировал корреспонденту Калининград.Ru главный специалист Севзапуправтодора Алексей Измайлов.

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