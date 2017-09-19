Пропавший в Беловежье 10-летний мальчик еще не найден
Пропавшего в пуще ребенка ищут второй день, на помощь поисковикам из Минска выехала группа «Ангела».
Пропавшего в пуще ребенка ищут второй день, на помощь поисковикам из Минска выехала группа «Ангела».
МИНСК, 18 сен — Sputnik. Пропавший в Беловежской пуще 10-летний мальчик еще не найден, сообщили Sputnik в
Максим Мархалюк потерялся в лесу вечером 16 сентября возле деревни Новый двор (Свислочский район), его поисками занимаются милиция, волонтеры и сотрудники МЧС.
«Мальчика ищут, еще не нашли», — сообщили в ПСО «Ангел».
По данным волонтеров, на поиски ребенка вечером в понедельник из Минска отправилась группа ПСО, которая будет помогать в розыскных мероприятиях.