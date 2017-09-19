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14:36 (мск), источник: Sputnik.by

Пропавший в Беловежье 10-летний мальчик еще не найден

Пропавшего в пуще ребенка ищут второй день, на помощь поисковикам из Минска выехала группа «Ангела».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 сен — Sputnik. Пропавший в Беловежской пуще 10-летний мальчик еще не найден, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Максим Мархалюк потерялся в лесу вечером 16 сентября возле деревни Новый двор (Свислочский район), его поисками занимаются милиция, волонтеры и сотрудники МЧС.

«Мальчика ищут, еще не нашли», — сообщили в ПСО «Ангел».

По данным волонтеров, на поиски ребенка вечером в понедельник из Минска отправилась группа ПСО, которая будет помогать в розыскных мероприятиях.

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