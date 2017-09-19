В Екатеринбурге 10-летний мальчик пропал по пути из школы

Утром 18 сентября Максим Чураков ушел на занятия в школу № 143 на улице Ясной, но после уроков домой так и не вернулся и с родителями на связь не выходил. Как рассказали УралПолит.Ru в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, семья мальчика является благополучной, на учете в органах правопорядка не состоит.