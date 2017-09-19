В Екатеринбурге 10-летний мальчик пропал по пути из школы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге идут поиски 10-летнего школьника, который после занятий не вернулся домой.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге идут поиски 10-летнего школьника, который после занятий не вернулся домой.
Утром 18 сентября Максим Чураков ушел на занятия в школу № 143 на улице Ясной, но после уроков домой так и не вернулся и с родителями на связь не выходил. Как рассказали УралПолит.Ru в
В настоящее время на розыск школьника ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, организованы все необходимые мероприятия для установления местонахождения потерявшегося подростка.
Всех, кто