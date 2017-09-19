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14:53 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге 10-летний мальчик пропал по пути из школы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге идут поиски 10-летнего школьника, который после занятий не вернулся домой.

Источник: УралПолит.ру

Утром 18 сентября Максим Чураков ушел на занятия в школу № 143 на улице Ясной, но после уроков домой так и не вернулся и с родителями на связь не выходил. Как рассказали УралПолит.Ru в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, семья мальчика является благополучной, на учете в органах правопорядка не состоит.

В настоящее время на розыск школьника ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, организованы все необходимые мероприятия для установления местонахождения потерявшегося подростка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обратиться в полицию.

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