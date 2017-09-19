В Челябинской области провели «контртеррористическую операцию»

Подобные учения проходят четыре раза в год. Сегодня ведомства, входящие в состав антитеррористической областной группировки, отработали процесс ведения переговоров с преступниками, нейтрализовали «террористов», обезвредили взрывные устройства на объектах топливно-энергетического комплекса и ликвидировали последствия террористического акта.

«Учения проходили в условиях, приближенных к боевой обстановке. Она позволяет максимально качественно отрабатывать задачи. Мы планируем учебный сценарий, анализируя террористические акты, которые совершались ранее в нашей стране и странах Европы», — рассказал руководитель аппарата оперативного штаба Челябинской области капитан первого ранга Павел Лякишев.

В тактико-специальном учении «Молния-2017» задействовали 60 единиц техники, в том числе вертолет и бронетехнику различных силовых ведомств, участвовало 700 сотрудников УФСБ России по Челябинской области, региональных структур МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, Центрального военного округа минобороны России, Аварийно-спасательных формирований госкорпорации «Росатом», а также областная и муниципальная антитеррористические комиссии.