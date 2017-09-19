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14:45 (мск), источник: Новости Перми

66-летняя женщина трое суток блуждала в лесу

13 сентября супружеская пара из Березников отправились в лес за грибами. Когда настало время возвращаться домой, мужчина обнаружил, что супруга потерялась.

Сперва прикамец пытался найти женщину своими силами, но у него не получилось. Вечером этого же дня он обратился в полицию. На место предполагаемых поисков приехали сотрудники уголовного розыска и кинолог со служебной собакой.

— Оперативные мероприятия шли до глубокой ночи и были продолжены на следующий день. Местные жители и волонтеры также принимали активное участие в поисках пропавшей женщины, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В конце третьих суток пенсионерка была найдена. Сотрудники полиции вынесли ее из леса и передали мужу. В настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает.

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