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14:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии мастер ЖЭУ предстанет перед судом

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Мелеузе завершено расследование уголовного дела в отношении старшего мастера жилищно-эксплуатационного участка, сообщает СКР по республике.

37-летний сотрудник ЖКХ обвиняется по статье УК «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В феврале текущего года на улице Октябрьской снежная масса сошла с крыши на голову 11-летней девочки, которая получила травму. Следствие определило, что за своевременную очистку кровли отвечает старший мастер жилищного предприятия, обслуживающего данный дом и двор.

Обвинительное заключение прокуратурой утверждено, дело направлено в суд. Статья предусматривает наказание в виде крупного штрафа, принудительных работ, лишения свободы.

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