В Башкирии мастер ЖЭУ предстанет перед судом
УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Мелеузе завершено расследование уголовного дела в отношении старшего мастера
УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Мелеузе завершено расследование уголовного дела в отношении старшего мастера
37-летний сотрудник ЖКХ обвиняется по статье УК «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В феврале текущего года на улице Октябрьской снежная масса сошла с крыши на голову 11-летней девочки, которая получила травму. Следствие определило, что за своевременную очистку кровли отвечает старший мастер жилищного предприятия, обслуживающего данный дом и двор.
Обвинительное заключение прокуратурой утверждено, дело направлено в суд. Статья предусматривает наказание в виде крупного штрафа, принудительных работ, лишения свободы.