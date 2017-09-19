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15:04 (мск), источник: ЕАН

Эвакуация в Екатеринбурге продолжается: на очереди «Рубин» и цирк

Массовая эвакуация людей в Екатеринбурге продолжается. Вслед за эвакуацией ТРЦ «Гринвич» и мэрии посетителей вывели из здания цирка и «Рубина».

«Пятеро сотрудников полиции, один в каске с дубинкой, машина полиции и реанимации, скопление народа возле “Рубина” — примерно человек 50», — сообщает очевидец.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам директора цирка Анатолия Марчевского, МЧС эвакуировало порядка 30 человек — всех, кто находился в цирке. Представлений на сегодняшний день не назначено.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее сообщалось об эвакуации из зданий ТРЦ «Гринвич» и администрации города.

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