Эвакуация в Екатеринбурге продолжается: на очереди «Рубин» и цирк

«Пятеро сотрудников полиции, один в каске с дубинкой, машина полиции и реанимации, скопление народа возле “Рубина” — примерно человек 50», — сообщает очевидец.

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По словам директора цирка Анатолия Марчевского, МЧС эвакуировало порядка 30 человек — всех, кто находился в цирке. Представлений на сегодняшний день не назначено.

<div id="vk_post_-14297077_422698"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?147"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-14297077_422698", -14297077, 422698, 'yu70_dorXqsJepMPLw-1FJf2sKlx')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.