Эвакуация в Екатеринбурге продолжается: на очереди «Рубин» и цирк
Массовая эвакуация людей в Екатеринбурге продолжается. Вслед за эвакуацией ТРЦ «Гринвич» и мэрии посетителей вывели из здания цирка и «Рубина».
Массовая эвакуация людей в Екатеринбурге продолжается. Вслед за эвакуацией ТРЦ «Гринвич» и мэрии посетителей вывели из здания цирка и «Рубина».
«Пятеро сотрудников полиции, один в каске с дубинкой, машина полиции и реанимации, скопление народа возле “Рубина” — примерно человек 50», — сообщает очевидец.
По словам директора цирка Анатолия Марчевского, МЧС эвакуировало порядка 30 человек — всех, кто находился в цирке. Представлений на сегодняшний день не назначено.
Напомним, ранее сообщалось об эвакуации из зданий ТРЦ «Гринвич» и администрации города.