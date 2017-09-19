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14:59 (мск), источник: Новости Перми

На Компросе в Перми иномарка сбила ученика четвертого класса

ДТП случилось накануне утром. По предварительным, мальчик 2007 года рождения переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

На перекрестке Комсомольского проспекта с ул. Краснова женщина на автомобиле MAZDA 3 допустила наезд на пешехода — мальчика 2007 года рождения, который, по предварительным данным, нарушал правила дорожного движения и шел на «красный».

В результате ДТП ребенок получил травмы и с места происшествия был доставлен в больницу. По факту автоаварии проводится проверка.

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