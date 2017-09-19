На Компросе в Перми иномарка сбила ученика четвертого класса

На перекрестке Комсомольского проспекта с ул. Краснова женщина на автомобиле MAZDA 3 допустила наезд на пешехода — мальчика 2007 года рождения, который, по предварительным данным, нарушал правила дорожного движения и шел на «красный».



В результате ДТП ребенок получил травмы и с места происшествия был доставлен в больницу. По факту автоаварии проводится проверка.