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16:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

По факту загрязнения реки Шешма в Татарстане возбуждено уголовное дело

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Шешма сточными водами, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», прокуратура инициировала возбуждение дела по факту загрязнения реки Шешма, после проверки ООО «Новошешминское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства». Прокуратура установила, что с октября 2016 года по февраль 2017 года с очистных сооружений предприятия происходил сброс сточных вод в реку в Новошешминском районе Татарстана. По итогам анализов проб воды выяснилось, что в реке серьёзно превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ. Причиненный Шешме вред оценили в 8,2 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды».

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