По факту загрязнения реки Шешма в Татарстане возбуждено уголовное дело

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», прокуратура инициировала возбуждение дела по факту загрязнения реки Шешма, после проверки ООО «Новошешминское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства». Прокуратура установила, что с октября 2016 года по февраль 2017 года с очистных сооружений предприятия происходил сброс сточных вод в реку в Новошешминском районе Татарстана. По итогам анализов проб воды выяснилось, что в реке серьёзно превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ. Причиненный Шешме вред оценили в 8,2 млн рублей.