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15:00 (мск), источник: Интерфакс

Обжалован приговор главе администрации Нижнего Новгорода по делу об обрушении пятиэтажки

Нижний Новгород. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Адвокаты обжаловали приговор главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову и экс-главе Ленинского района города Надежде Рожковой, признанным виновными в халатности.

«В суд поступили две апелляционные жалобы на приговор. Внесено также апелляционное представление от прокурора», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области во вторник.

Апелляции будут рассмотрены в Нижегородском областном суде.

Ранее сообщалось, что 5 сентября Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор главе администрации города С. Белову, обвиняемому в халатности в бытность его первым заместителем главы районной администрации.

С. Белов признан виновным по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) и оштрафован на 100 тыс. рублей.

Его подельница, экс-глава администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Надежда Рожкова, признана виновной по той же статье УК РФ и так же оштрафована на 100 тыс. рублей.

Вместе с тем, оба фигуранта освобождены от наказания согласно п. 3 ч.1 с. 24 УПК — в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

По данным регионального следственного управления СКР, с августа 2012 года по 15 апреля 2014 года обвиняемые ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности и не инициировали признание аварийным и непригодным для проживания пятиэтажного дома по ул. Героя Самочкина Ленинского района Нижнего Новгорода.

15 апреля 2014 года произошло частичное обрушение этого жилого дома, в результате чего жильцы более 100 квартир остались без крыши над головой.

Оба фигуранта в тот момент работали первыми заместителями главы администрации Ленинского района города.

Так, С. Белов был первым заместителем главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода в 2011—2013 годах, после чего перешел на работу в администрацию Приокского района города. В декабре 2015 года он был назначен главой администрации Нижнего Новгорода.

Н. Рожкова была назначена и.о. первого заместителя администрации Ленинского района в августе 2013 года.

Также сообщалось, что частично обрушившийся кирпичный дом был построен в 1958 году и на момент обрушения использовался как общежитие.

В 2013 году левое крыло дома было признано непригодным для проживания, жильцы из этой части дома были выселены. Правая часть дома признана пригодной для проживания.

Накануне инцидента жильцы обнаружили трещину на стене дома, о чем сразу же сообщили в районную администрацию. Прибывшие на место чиновники эвакуировали всех жильцов и огородили строение от прохожих.

Позже произошло обрушение двух стен правого крыла дома с частичным повреждением межэтажных перекрытий. В момент обрушения строения людей в нем не было. Первоначально по данному факту следователи СКР возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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