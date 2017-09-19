Свердловская полиция прокомментировала массовую эвакуацию в Екатеринбурге
В свердловском главке прокомментировали массовую эвакуацию из различных зданий в центре Екатеринбурга.
В свердловском главке прокомментировали массовую эвакуацию из различных зданий в центре Екатеринбурга.
По словам представителя
«Сегодня днем в 11:50 и в 14:08 по местному времени в адрес силовых структур Свердловской области поступило несколько электронных писем с текстом криминального характера. Чтобы не подвергать возможной опасности население, как это и предписано нормативной базой, органы внутренних дел совместно с коллегами из ФСБ в настоящее время проводят комплекс мер, направленных на проверку сведений, изложенных в посланиях пока не установленных лиц или лица.
Прошу с пониманием отнестись к работе полиции. Она направлена исключительно на обеспечение безопасности жителей Екатеринбурга и гостей столицы Среднего Урала. На данном этапе проверки оснований для паники нет, равно как и для утверждения, что людям грозит опасность. Об итогах проверок дополнительно проинформирую общественность и СМИ", — отметил полковник.
Напомним, сегодня в Екатеринбурге эвакуировали людей из зданий ТРЦ «Гринвич», «Рубина», цирка и мэрии.