Свердловская полиция прокомментировала массовую эвакуацию в Екатеринбурге

По словам представителя пресс-службы ведомства Валерия Горелых, в полицию поступило несколько электронных писем, которые заставили принять такие меры.

<div id="vk_post_-14297077_422650"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?147"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-14297077_422650", -14297077, 422650, '5MQm1KuJsfF_0qQ4kSQtBUNM6ijR')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня днем в 11:50 и в 14:08 по местному времени в адрес силовых структур Свердловской области поступило несколько электронных писем с текстом криминального характера. Чтобы не подвергать возможной опасности население, как это и предписано нормативной базой, органы внутренних дел совместно с коллегами из ФСБ в настоящее время проводят комплекс мер, направленных на проверку сведений, изложенных в посланиях пока не установленных лиц или лица.

<div id="vk_post_-14297077_422614"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?147"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-14297077_422614", -14297077, 422614, '4ekAkOc9cWJmp8ZlM-PLUtf7YhDx')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Прошу с пониманием отнестись к работе полиции. Она направлена исключительно на обеспечение безопасности жителей Екатеринбурга и гостей столицы Среднего Урала. На данном этапе проверки оснований для паники нет, равно как и для утверждения, что людям грозит опасность. Об итогах проверок дополнительно проинформирую общественность и СМИ", — отметил полковник.

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Напомним, сегодня в Екатеринбурге эвакуировали людей из зданий ТРЦ «Гринвич», «Рубина», цирка и мэрии.