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15:26 (мск), источник: Uralpress.ru

Пьяный магнитогорец, чтобы выгородить жену, сбил инспектора ДПС

Пьяный магнитогорец сбил инспектора ДПС. Перед инцидентом сотрудники ГИБДД задержали его нетрезвую супругу, которая была за рулем иномарки.

Как сообщают очевидцы случившегося, всё произошло в минувшую субботу, 16 сентября, на проспекте Ленина в Магнитогорске. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку, за рулем которого находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Пока дорожные инспекторы оформляли протокол, супруг задержанной, также пьяный, взял запасные ключи от машины и попытался уехать. При этом он сбил одного из инспекторов ДПС и хотел скрыться. Однако, далеко уехать не удалось. Мужчину задержали в соседнем дворе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как выяснилось ранее он был лишен водительских прав. Теперь его ждет уголовная ответственность. К слову, сбитый инспектор ДПС серьезно не пострадал.

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