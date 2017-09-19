Пьяный магнитогорец, чтобы выгородить жену, сбил инспектора ДПС

Как сообщают очевидцы случившегося, всё произошло в минувшую субботу, 16 сентября, на проспекте Ленина в Магнитогорске. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку, за рулем которого находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Пока дорожные инспекторы оформляли протокол, супруг задержанной, также пьяный, взял запасные ключи от машины и попытался уехать. При этом он сбил одного из инспекторов ДПС и хотел скрыться. Однако, далеко уехать не удалось. Мужчину задержали в соседнем дворе.