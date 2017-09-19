Полиция напоминает о мерах защиты от мошенников
Профилактическую беседу с пенсионерами провели участковые полиции в Тракторозаводском районе. Специалисты утверждают — в Волгограде участились случаи мошенничества.
Профилактическую беседу с пенсионерами провели участковые полиции в Тракторозаводском районе. Специалисты утверждают — в Волгограде участились случаи мошенничества.
Под различными предлогами у пожилых людей обманным путем забирают деньги. Заявления от пенсионеров поступают практически ежедневно в разных районах города.
Одно из них — в Дзержинском районе Волгограда. Женщина пришла в дом к пенсионерке, представилась соцработником и похитила около 300 тысяч рублей. А в Кировском районе якобы за снятие порчи пожилая женщина отдала злоумышленникам 350 тысяч рублей. По словам специалистов, чаще всего мошенники пытаются вызвать у потенциальной жертвы паническую атаку. На встрече с жителями полицейские рассказали о наиболее распространенных видах мошенничества, раздали информационные памятки, напомнили контактные адреса и телефоны пунктов участковых уполномоченных.