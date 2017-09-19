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15:33 (мск), источник: РИА Новости

В Волгограде эвакуируют 11 торговых центров

Одиннадцать крупных торговых центров эвакуируют в Волгограде из-за звонков с угрозами о «минировании», сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

«Поступило 11 сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в 11 крупных торговых центрах Волгограда. Везде проводится эвакуация. Очевидно, что оперативные службы были готовы к подобному развитию ситуации. Мероприятия проводятся везде без паники, организовано», — пояснил источник.

По его словам, из одного из торговых центров были эвакуированы 600 человек — 450 человек персонала и 150 посетителей.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о «минировании» эвакуировали более 200 тысяч человек.

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