В Волгограде эвакуируют 11 торговых центров
Одиннадцать крупных торговых центров эвакуируют в Волгограде
Одиннадцать крупных торговых центров эвакуируют в Волгограде
«Поступило 11 сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в 11 крупных торговых центрах Волгограда. Везде проводится эвакуация. Очевидно, что оперативные службы были готовы к подобному развитию ситуации. Мероприятия проводятся везде без паники, организовано», — пояснил источник.
По его словам, из одного из торговых центров были эвакуированы 600 человек — 450 человек персонала и 150 посетителей.
Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о «минировании» эвакуировали более 200 тысяч человек.