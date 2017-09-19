В Волгограде эвакуируют 11 торговых центров

Источник: РИА Новости

«Поступило 11 сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в 11 крупных торговых центрах Волгограда. Везде проводится эвакуация. Очевидно, что оперативные службы были готовы к подобному развитию ситуации. Мероприятия проводятся везде без паники, организовано», — пояснил источник.

По его словам, из одного из торговых центров были эвакуированы 600 человек — 450 человек персонала и 150 посетителей.