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16:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Калачеевском районе грабителя нашли по сим-карте

Сельчанин потерял телефон во время кражи.

Калачеевские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя села Лесково, подозреваемого в краже. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил следователь следственного отдела ОМВД России по Калачеевскому району во вторник, 19 сентября.

По данным полиции, летом у жителя Калача из дома в селе Лесково пропали домашний кинотеатр, кухонный комбайн и 20 кг сахара. Двери дома были взломаны. Мужчина обратился в полицию. На месте происшествия полицейские обнаружили мобильный телефон. По сим-карте установили личность подозреваемого. Во время обыска на чердаке дома сельчанина нашли четыре акустические колонки и сабвуфер от украденного домашнего кинотеатра.

В отношении калачеевца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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