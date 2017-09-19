В Калачеевском районе грабителя нашли по сим-карте

Калачеевские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя села Лесково, подозреваемого в краже. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил следователь следственного отдела ОМВД России по Калачеевскому району во вторник, 19 сентября.

По данным полиции, летом у жителя Калача из дома в селе Лесково пропали домашний кинотеатр, кухонный комбайн и 20 кг сахара. Двери дома были взломаны. Мужчина обратился в полицию. На месте происшествия полицейские обнаружили мобильный телефон. По сим-карте установили личность подозреваемого. Во время обыска на чердаке дома сельчанина нашли четыре акустические колонки и сабвуфер от украденного домашнего кинотеатра.