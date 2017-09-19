В страшном ДТП в Удмуртии погибли четыре пермяка
Сотрудники ГИБДД республики устанавливают обстоятельства трагической аварии.
Сотрудники ГИБДД республики устанавливают обстоятельства трагической аварии.
19 сентября около 04.00 на 4 километре автодороги «Объездная дорога Воткинск» произошло страшное ДТП, в котором столкнулись LADA Priora и BMW.
«В результате аварии погибли водители и пассажиры обоих автомобилей. Все четверо — жители Пермского края. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаем», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГИБДД Воткинска.