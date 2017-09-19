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15:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

В страшном ДТП в Удмуртии погибли четыре пермяка

Сотрудники ГИБДД республики устанавливают обстоятельства трагической аварии.

19 сентября около 04.00 на 4 километре автодороги «Объездная дорога Воткинск» произошло страшное ДТП, в котором столкнулись LADA Priora и BMW.

«В результате аварии погибли водители и пассажиры обоих автомобилей. Все четверо — жители Пермского края. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаем», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГИБДД Воткинска.

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